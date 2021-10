Mais atualizações

05h00 - Conselho das Comunidades Portuguesas alerta para degradação da vida dos emigrantes devido à pandemia





O presidente do Conselho das Comunidades Portuguesas (CCP) alertou que a vida dos emigrantes, nomeadamente fora da Europa, "piorou bastante" e que há associações que arriscam nunca mais abrir, deixando incerto o destino do seu património material.



Em entrevista à agência Lusa, no final da reunião anual do Conselho Permanente do CCP, que se realizou esta semana, em Lisboa, Flávio Martins disse que a pandemia deixou sinais difíceis de apagar.



"O que aconteceu foi um empobrecimento e uma vulnerabilização das comunidades, quer enquanto pessoas individuais, quer enquanto pessoas coletivas", declarou, acrescentando que algumas associações "sofreram impactos que talvez não sejam superados, nem a curto, nem a médio prazo".





03h43 - China deteta 14 novos casos, todos oriundos do exterior



A China detetou 14 casos de covid-19 nas últimas 24 horas, todos oriundos do estrangeiro, anunciaram hoje as autoridades de saúde do país asiático.



Os casos foram diagnosticados em viajantes provenientes do estrangeiro no município de Xangai (leste) e nas províncias de Yunnan (sul), Zhejiang (leste), Henan, Hubei e Shaanxi (centro).



O número total de casos ativos é agora de 521, um deles em estado grave, informou a Comissão de Saúde da China.