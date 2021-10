Mais atualizações

04h16 - China deteta 20 novos casos, incluindo um local





A China detetou 20 casos de covid-19 nas últimas 24 horas, incluindo um de origem local, na província da Mongólia Interior, anunciaram hoje as autoridades de saúde do país asiático.



Os restantes casos foram diagnosticados em viajantes provenientes do estrangeiro nos municípios de Pequim e Xangai (leste) e nas províncias de Sichuan (centro), Guangxi (sul), Yunnan (sul), Liaoning (nordeste), Heilongjiang (nordeste), Zhejiang (leste) e Shaanxi (centro).