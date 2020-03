Covid-19. A situação do novo coronavírus ao minuto no país e no mundo

Miguel Gutierrez - EPA

Em Portugal, há nesta altura 112 casos confirmados de infeção. De acordo com o último balanço da Direção-Geral de Saúde, foram registados 1.308 casos suspeitos desde o início da epidemia. Mais de 5.600 pessoas permanecem em vigilância. As escolas estão fechadas a partir de segunda-feira e o Governo decidiu declarar o estado de alerta em todo o país. Na sexta-feira, a Organização Mundial de Saúde declarou que a Europa se converteu no epicentro da pandemia do coronavírus. A situação é mais grave em Itália, onde o número de mortos chega a 1266, tendo-se registado 250 vítimas mortais num só dia. Acompanhe aqui ao minuto os últimos desenvolvimentos.

9h31 - Mais 107 infetados na Coreia do Sul





Nas últmas 24 horas, a Coreia do Sul identificou mais 107 pessoas infetadas. Este é o menor número em três semanas.







Até ao momento, aquele país asiático registou 8.086 casos. Registou ainda mais cinco vítimas mortais, num total de 75 mortes naquele país devido ao novo coronavírus.







9h25 - Guterres: "Temos de declarar guerra a este vírus"





O secretário-geral das Nações Unidas reafirma que este é o momento "da ciência e da prudência" e não "do medo e do estigma".





António Guterres pede a todos os países que atuem em conjunto para conter a disseminação do vírus.



"Podemos conter a transmissão, prevenir infeções e salvar vidas. Mas isso exigirá ações pessoais, nacionais e internacionais sem precedentes", acrescentou o secretário-geral das Nações Unidas.





9h24 - MNE cria linha de emergência





O Ministério dos Negócios Estrangeiros criou uma Linha de Emergência Covid-19. A linha está disponível pelo número +351 217 929 755 e pelo e-mail covid19@mne.pt



O objetivo é apoiar os portugueses que se encontrem transitoriamente em viagem no estrangeiro e que precisem de ajuda para regressar a Portugal.



Esta linha estará disponível nos dias úteis entre as 9h00 e as 17h00.



Fora deste horário, os viajantes podem recorrer ao Gabinete de Emergência Consular, em funcionamento 24 horas por dia.







9h22 - Difuculdades no apoio aos sem abrigo





O surto do coronavírus vai ter impacto no apoio aos sem abrigo. No Porto, a Legião da Boa Vontade não vai fazer a ronda prevista para este sábado por falta de voluntários.





Vários voluntários garantem que o serviço aos sem abrigo pode continuar a ser prestado desde que sejam tomadas precauções como o uso de máscaras e luvas.

A equipa destacada desistiu. Na sexta-feira ainda se realizou a ronda por três locais habituais: Amial, Bom Sucesso/Boavista e Campo Alegre.Vários voluntários garantem que o serviço aos sem abrigo pode continuar a ser prestado desde que sejam tomadas precauções como o uso de máscaras e luvas.





8h41 - Venezuela passa de emergência preventiva a estado de alarme







O Presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, declarou o "estado de alarme" no país para poder "ditar decisões drásticas".





As medidas têm como intuito combater a pandemia do coronavírus, quando o país regista dois casos confirmados de pacientes infetados.





Nicolás Maduro pediu aos mais velhos para que não saiam de casa e decretou a obrigação de uso de máscaras nos transportes públicos.





Garante ainda que está a ponderar suspender o trabalho em todo o país.

8h36 - FMI suspende viagens para a Europa e recomenda teletrabalho







O Fundo Monetário Internacional anunciou na sexta-feira a suspensão das viagens aos países europeus que foram colocados no principal nível da alerta pelos Estados Unidos.







Para além disso, a organização recomendou o teletrabalho aos funcionários da sede, situada em Washington.







As medidas foram adotadas depois de um funcionário ter acusado positivo no teste do Covid-19.







8h31 - Médicos devem exigir equipamento de proteção, diz sindicato





O Sindicato Independente dos Médicos (SIM) recomendou que todos os profissionais "se recusem a atender todos os doentes agudos com sintomas respiratórios agudos" caso não tenham equipamentos de proteção individual.







"Os médicos não têm disponíveis equipamentos de proteção individual nestas circunstâncias. Mesmo as simples máscaras cirúrgicas estão a ser racionadas em muitos locais, quer a nível hospitalar nos serviços de Urgência, quer a nível dos cuidados de saúde primários", denuncia o SIM.







"Chegam-nos a toda a hora relatos de médicos a ficarem em quarentena por contacto durante a execução de consultas com doentes confirmados como positivos ou suspeitos, a maior parte deles com sintomas respiratórios mas não elegíveis como casos suspeitos pelas normas da DGS", denuncia o sindicato num comunicado divulgado no site.





8h29 - Governo fecha centros de apoio à deficiência





Devido ao surto de Covid-19, o Governo determinou a suspensão dos centros de atividades ocupacionais (CAO), que apoiam adultos com deficiência.





De acordo com fonte do Ministério do Trabalho, Soldariedade e Segurança Social, em declarações à agência Lusa, estes centros poderão apenas assegurar, em caso de necessidade ou carência económica de alguns utentes, o fornecimento de refeições.







8h20 - Hospital de Aveiro interdita visitas a doentes internados





As visitas a doentes internados no Hospital de Aveiro estão interditadas a partir deste sábado.







A informação foi confirmada pela Administração do Centro Hospitalar do Baixo Vouga, que esclarece que o serviço de obstetrícia é "exceção única".







8h10 - Centro Hospitalar Lisboa Central suspende visitas a doentes e adia cirurgias







Ao início da madrugada de sexta-feira, o Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Central (CHULC) vai suspender a partir do próximo domingo, dia 15 de março, as visitas a doentes internados e nas urgências.







"Foi determinado suspender as visitas a doentes no internamento e nas urgências (...) exceto na situação de doentes em fase terminal", refere o CHULC.







A par disso, só se vão realizar consultas externas presenciais e cirurgias consideradas prioritárias e urgentes.





As consultas externas presenciais, “deverão manter-se apenas nas situações em que os critérios clínicos o exijam, designadamente as prioritárias, muito prioritárias e urgentes”.







Quanto às consultas não presenciais, como a prescrição de medicação no âmbito de doença crónica, a prescrição de meios complementares de diagnóstico e terapêutica para doentes crónicos e consultas subsequentes para avaliação de resultados de exames e análises serão efetuadas com recurso a teleconsulta ou a consulta telefónica.







Estes utentes serão notificados pelo CHULC para a realização das consultas não presenciais.





O CHULC agrupa os hospitais de São José, Santo António dos Capuchos, Santa Maria, Dona Estefânia, Curry Cabral e Maternidade Alfredo da Costa.