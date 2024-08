Democratas desafiam norte-americanos em Portugal a votar em Kamala Harris

À margem da Convenção Nacional Democrata, em Chicago, o ex-embaixador dos Estados Unidos da América (EUA) no Canadá Bruce Heyman, em resposta à Lusa, dirigiu-se diretamente aos eleitores norte-americanos a residir em Portugal para lhes pedir que se registem para votar e para que depositem a sua confiança na atual vice-presidente e candidata do Partido Democrata, Kamala Harris.

"Muitos americanos amam Portugal e muitos americanos estão a escolher Portugal como segunda residência. (...) A minha mensagem para os americanos em Portugal é simples: A estabilidade na Europa é realmente importante para os EUA", disse Heyman, que apresentava à imprensa o "Democrats Abroad", o braço oficial do Partido Democrata para os cidadãos norte-americanos que vivem no estrangeiro.

"O papel que os EUA estão a desempenhar como parceiros da NATO e das nações europeias tem sido importante para a estabilidade do mundo", frisou.

O antigo diplomata advogou que muitos norte-americanos tendem a desvalorizar a importância da política externa e de manter relações de proximidade com países e alianças internacionais como a NATO, recordando que a Organização do Tratado do Atlântico Norte invocou pela primeira vez o artigo 5.º do seu tratado fundador logo após os ataques contra os EUA de 11 de setembro de 2001.

A resposta da NATO ao 11 de setembro levou a organização a envolver-se ativamente na luta contra o terrorismo, a lançar as primeiras operações fora da área Euro-Atlântica e a iniciar uma transformação de longo alcance das suas capacidades, refere-se no portal da aliança militar.

Argumentos para votar em Kamala Harris

Bruce Heyman defendeu que os norte-americanos que vivem no exterior votam de maneira diferente daqueles que residem nos EUA, sustentando que quem está no estrangeiro avalia questões de política externa e a visão dos EUA no mundo no momento de depositar o voto.

"Se te preocupas com as relações dos EUA com aliados e com o exterior, tens de votar em Kamala Harris", instou.

"Temos uma ameaça real a acontecer. Muito mais perto de vocês (de Portugal) do que de nós (EUA). E Vladimir Putin é uma ameaça séria. Ele é uma ameaça séria para a estabilidade da Europa e do mundo", reforçou, destacando o caráter de dissuasão da Aliança Atlântica.

Numa comparação entre o ex-presidente e candidato republicano Donald Trump e a vice-presidente Kamala Harris, Heyman disse à Lusa que só a candidata democrata se preocupa com a segurança e proteção da Europa e dos EUA.

"A minha mensagem para os americanos que estão em Portugal é que se registem, que vão buscar a sua cédula e que votem em Kamala Harris", concluiu.

O "Democrats Abroad" tem 52 comités em países por toda a Europa, Américas, Médio Oriente, África e Ásia. Esses comités visam manter os norte-americanos no exterior informados sobre os seus direitos e ajudam na participação no processo político dos EUA.

Na Convenção Nacional Democrata, que vai decorrer até quinta-feira, Kamala Harris e Tim Walz aceitarão as respetivas nomeações como candidatos a presidente e vice-presidente dos EUA.