Dezoito mortos em acidente de autocarro no norte da Índia

O acidente ocorreu na última madrugada numa autoestrada na área de Unnao, quando o veículo de passageiros embateu na traseira do camião, disse à agência de notícias EFE o superintendente adjunto da polícia regional Arvind Kumar.

Como resultado, "18 pessoas morreram e 19 ficaram feridas", indicou, acrescentando que 22 passageiros do autocarro encontram-se bem.

Um magistrado de Unnao disse aos jornalistas que foi iniciada uma investigação para esclarecer as causas do acidente, embora informações preliminares "apontem para velocidade excessiva" do autocarro.

Gaurang Rathi disse que os feridos já foram transferidos para o hospital para receberem tratamento.

Os acidentes de viação na Índia são frequentes devido ao mau estado das estradaPelo menos 43 crianças e três adultos ficaram feridos na segunda-feira, quando o autocescolar em que viajavam capotou no estado de Haryana, norte da Índia.

s, às condições precárias de alguns veículos e ao não cumprimento generalizado das regras de condução.

Em 2022, 168.491 pessoas morreram e mais de 443.366 ficaram feridas em cerca de 461.3arro 12 acidentes rodoviários no país, de acordo com os últimos dados do Ministério dos Transportes Rodoviários e das Autoestradas indiano.