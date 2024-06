Disputa de três ilhas no Golfo Pérsico leva Teerão a convocar embaixador chinês

Na reunião, o diretor-geral do Golfo Pérsico do Ministério dos Negócios Estrangeiros iraniano, Mohammad Ali Bak, frisou ao diplomata chinês Cong Piewu que "o respeito pela soberania e integridade territorial dos países é um dos princípios conhecidos e fundamentais no quadro das relações internacionais", noticiou a agência ISNA.

Bak enfatizou a "pertença eterna" ao Irão das três ilhas - Tonb Maior, Tonb Menor e Abu Musa - que os EAU também reivindicam invocando que as mesmas, localizadas na entrada do Estreito de Ormuz e consideradas estratégicas para a navegação no Golfo Pérsico, são suas e que foram ocupadas por Teerão em 1971.

Para resolver o diferendo sobre a soberania das ilhas, a China defendeu negociações, na declaração final da cimeira presidencial com o país árabe em Pequim, na quinta-feira, o que Teerão considerou um apoio aos Emirados Árabes Unidos.

"A China apoia os esforços dos Emirados Árabes Unidos para resolver pacificamente a questão das três ilhas (Tonb Maior, Tonb Menor e Abu Musa) através de negociações bilaterais de acordo com as regras do direito internacional", lê-se no parágrafo 26.º da declaração.

Perante tal posição, o responsável do Ministério dos Negócios Estrangeiros iraniano pediu agora ao gigante asiático que retificasse a sua posição sobre o assunto.

"Espera-se que, de acordo com a cooperação estratégica entre os dois países (Irão e China), o Governo chinês retifique a sua posição sobre este assunto", apelou Bak.

A disputa pelas ilhas junta-se a várias outras que confrontam o Irão e os seus vizinhos árabes no Conselho de Cooperação do Golfo (CCG), incluindo o campo petrolífero de Al Dorra, cuja exploração e recursos são disputados, por um lado, pelo Kuwait e pela Arábia Saudita, e por outro lado, pelo Irão.