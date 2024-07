Donald Trump reage indignado ao atentado

Confirmou que foi atingido por uma bala que lhe perfurou a parte superior da orelha direita.



Refere que ouviu um zumbido, tiros e imediatamente sentiu o projétil a rasgar a pele.



Agradeceu aos Serviços Secretos dos Estados Unidos e às as autoridades policiais pela rápida resposta ao tiroteio em Butler, Pensilvânia.



Mais importante - escreve Trump - apresenta as condolências à família da pessoa que morreu no comício e à família da pessoa que ficou gravemente ferida.



E considera incrível que tal ato possa ocorrer nos EUA.