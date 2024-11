Economia de Macau cresceu 11,5% até setembro com retoma do jogo

O produto interno bruto (PIB) da região administrativa especial chinesa tinha crescido 15,7% na primeira metade de 2024, em termos anuais.

Entre janeiro e setembro, o PIB de Macau atingiu 301 mil milhões de patacas (35,5 mil milhões de euros), adiantou a Direção dos Serviços de Estatística e Censos (DSEC).

A economia de Macau tinha voltado a crescer em 2023, com o PIB a subir 80,5%, graças ao fim da política "zero covid" e a retoma do turismo, invertendo uma contração de 21,4% em 2022.

A China levantou em 6 de fevereiro de 2023 todas as restrições devido à pandemia de covid-19 nas deslocações para Hong Kong e Macau, permitindo o reinício das excursões organizadas para as duas cidades.

Em resultado, o benefício económico das apostas feitas por visitantes em casinos aumentou 28,4% em termos anuais nos primeiros nove meses de 2024%, sublinhou a DSEC, em comunicado.

Pelo contrário, o benefício económico dos outros serviços turísticos caiu 6,1%.

Macau recebeu entre janeiro e setembro 25,9 milhões de visitantes, mais 30,1% do que no mesmo período do ano passado, enquanto as receitas do jogo cresceram 31,3%, para 169,4 mil milhões de patacas (18,9 mil milhões de euros).