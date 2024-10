Eleições EUA. Votação antecipada começou hoje no Wisconsin

Trump perdeu o estado do Wisconsin por pouco menos de 21.000 votos em 2020, uma eleição que registou uma votação antecipada e por correspondência sem precedentes devido à pandemia de Covid-19.

Este ano, o candidato republicano Donald Trump e a democrata Kamala Harris esperam mais uma vez um resultado com margem mínima no Wisconsin, e ambos os partidos estão a pressionar os eleitores para votarem mais cedo.

Dezenas de eleitores esperaram na fila à porta do edifício municipal de Milwaukee para o início da votação antecipada.

Trump criticou duramente o voto por correspondência nas eleições de 2020, alegando, sem provas, que estava repleto de fraudes.

Contudo, este ano, Trump e os seus apoiantes estão a promover todas as formas de voto, incluindo por correio e pessoalmente.

O próprio Trump incentivou o voto antecipado num comício no condado de Dodge, no Wisconsin, no início deste mês.

O presidente do Partido Republicano do Wisconsin, Brian Schimming, disse na segunda-feira que a mensagem de Trump e dos republicanos sobre o voto antecipado este ano foi "muito clara".

"Precisamos de aproveitar todas as formas imagináveis para obter votos", admitiu Schimming, numa conferência de imprensa.

"Nunca se sabe quando chegará uma tempestade de neve ao Wisconsin, em novembro", advertiu o congressista Bryan Steil, que representa o sudeste do Wisconsin e planeia votar ainda hoje.

Obama e Walz, governador do vizinho estado do Minnesota, agendaram um comício eleitoral antecipado no bastião democrata de Madison, capital de Wisconsin, onde Harris realizou um comício no mês passado, atraindo mais de 10 mil pessoas.

Obama viajou hoje para o vizinho estado do Michigan, entre as várias paragens que o ex-Presidente está a fazer em estados decisivos para incentivar o voto antecipado.

Harris passou muito tempo nos estados de Wisconsin, Michigan e Pensilvânia (que são considerados decisivos para um resultado final) nas últimas semanas da campanha, incluindo paragens em Michigan e Wisconsin na segunda-feira.

O candidato republicano à vice-presidência, JD Vance, esteve nos subúrbios conservadores de Milwaukee, no domingo.

O Partido Democrata do Wisconsin também organizou eventos no Wisconsin para encorajar o voto antecipado, assim como grupos de defesa liberal, incluindo a "Souls to the Polls", uma organização sediada em Milwaukee que tem como alvo os eleitores negros.

A votação antecipada no Wisconsin começou hoje e decorre até dia 03 de novembro.

Os eleitores não têm de indicar o motivo do voto ausente e os boletins de voto começaram a ser enviados pelo correio no final de setembro, mas a partir de hoje os eleitores podem solicitá-los nos locais de voto designados e podem votar pessoalmente.

Até sexta-feira, mais de 305 mil boletins de voto de ausentes já tinham sido enviados no Wisconsin.

Os eleitores podem continuar a enviá-los por correio, pessoalmente ou nas urnas eleitorais das comunidades onde estiverem disponíveis.