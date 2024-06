Eleições no Reino Unido. O último debate e o primeiro-ministro a perder terreno

As sondagens apontam para uma viragem à esquerda, com o Partido Trabalhista claramente à frente nas intenções de voto, em relação ao Partido Conservador de Sunak.





Sendo que a campanha tem saído marcada por várias polémicas, por exemplo, pelo menos cinco pessoas do círculo próximo do primeiro-ministro Rishi Sunak estão a ser investigadas por terem feito apostas sobre a data das eleições antes de ser anunciada. Portanto, terão utilizado informação privilegiada.





Os dois partidos têm tentado responder nos seus programas eleitorais às principais preocupações dos eleitores: em particular a imigração, os serviços públicos e o poder de compra.





O líder dos Trabalhistas, candidato a primeiro-ministro, tem 61 anos. Keir Starmer apresenta-se como alguém que nasceu no seio da classe trabalhadores, foi o primeiro da sua família a frequentar a universidade. Ele fez parte da bancada do ex-líder trabalhista Jeremy Corbyn, tendo assumido o cargo de responsável sombra para o Brexit e chegou a defender a realização de um segundo referendo sobre a saída britânica da União Europeia. Após a pesada derrota do partido nas eleições gerais de 2019, Keir Starmer venceu a liderança trabalhista. Em abril de 2020, no discurso de vitória, prometeu liderar o Partido Trabalhista "para uma nova era com confiança e esperança".





Do outro lado, está Rishi Sunak, 44 anos que tenta manter-se no cargo em Downing Street. No entanto,para o Partido Conservador.