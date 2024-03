Em busca de respostas. Famílias de migrantes desaparecidos "exploradas" por rede criminosa

The Guardian falou com três famílias que dizem ter sido convidadas a pagar 200 euros com a promessa de que receberiam informações sobre o paradeiro dos seus familiares. "Uma pessoa disse que lhe tinham prometido fotografias do corpo do seu familiar numa morgue da polícia", escreve o jornal esta terça-feira.

Uma semana depois de terem sido detidas pela Guardia Civil espanhola 14 pessoas nas cidades andaluzas de Almería, Múrcia e Jaén, no sul do país, acusadas de explorar famílias de imigrantes norte-africanos desaparecidos, o jornal britânicofalou com três famílias que dizem ter sido convidadas a pagar 200 euros com a promessa de que receberiam informações sobre o paradeiro dos seus familiares., escreve o jornal esta terça-feira.







Entrevistadas pelo Guardian , confessam não ter pago o valor pedido, mas terem acreditado que as pessoas com quem falaram estava ligadas a uma organização não-governamental em Espanha e que diziam poder ajudá-las.





A rede operava utilizando perfis falsos nas redes sociais para estabelecer o primeiro contacto com as famílias e mais tarde “oferecia-lhes informações falsas sobre o paradeiro dos seus entes queridos em troca de dinheiro", declarou a polícia espanhola num comunicado. "Há anos que a rede lucrava com os familiares, em Marrocos e na Argélia, daqueles que tinham desaparecido e morrido no mar quando tentavam chegar às costas espanholas em pequenas embarcações", acrescentou.





A Guardia Civil espanhola explicou, que iniciou a investigação depois de ter descoberto a publicação nas redes sociais de várias fotografias de cadáveres de migrantes tiradas na morgue.