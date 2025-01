Em véspera da tomada de posse, Maputo volta a acordar com barricadas e greves

Mais um dia de protesto em que se soube que o Governo foi obrigado a reformular o Orçamento do Estado relativo ao ano passado, por causa das manifestações, greves e confrontos, que se têm verificado no país desde as eleições de Outubro.O primeiro-ministro de Moçambique revela que diz que uma das medidas que cai por terra é o pagamento do 13º mês aos funcionários públicos.

O líder do Executivo moçambicano garante que não há dinheiro suficiente para garantir este pagamento, justificando-se com a destruição e saques de instituições públicas e empresas, que têm acontecido nos últimos meses, como no relata o enviado especial da Antena 1, Nuno Amaral, em Maputo.







O PAN critica a decisão do governo português de se fazer representar, na cerimónia de posse de Daniel Chapo, como novo presidente de Moçambique.









O PAN critica a decisão do governo português de se fazer representar, na cerimónia de posse de Daniel Chapo, como novo presidente de Moçambique.

Já o secretário-geral comunista diz que "os outros partidos fizeram mal" ao criticarem a atitude de Portugal em relação ao poder em Moçambique. A porta-voz do partido, Inês Sousa Real, considera que Portugal deveria assumir um papel de mediador do conflito, em vez de enviar o ministro dos negócios estrangeiros para a cerimónia de amanhã.





Paulo Raimundo explica que deve ser o povo e instituições moçambicanas definir o rumo do país e o Estado português deve estar representado na tomada de posse sobre o novo governo, tal como fez no passado.