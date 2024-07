Entrevista a Zelensky. Desistir dos territórios ucranianos é "uma questão muito, muito difícil"

Le Monde, Libération, L'Équipe e à Agence France-Presse, Volodymyr Zelensky fez declarações exclusivas sobre as sanções impostas à Rússia, a próxima cimeira de paz e o perigo das eleições presidenciais norte-americanas para Kiev.

Numa entrevista esta terça-feira aoe à Agence France-Presse, Volodymyr Zelensky fez declarações exclusivas sobre as sanções impostas à Rússia, a próxima cimeira de paz e o perigo das eleições presidenciais norte-americanas para Kiev.





O presidente da Ucrânia descreveu a situação na linha da frente como "difícil" e atribuiu os recentes ganhos territoriais da Rússia no território ucraniano à proibição ocidental a ataques profundos em território russo. "É um grande obstáculo o facto de não podermos usar armas ocidentais, pois precisamos de deter o inimigo", disse Zelensky.





O lider ucraniano lamentou ainda a falta de assistência material por parte dos países ocidentais. "Alguém acredita que é possível travar (os russos) se apenas três (brigadas ucranianas) em 14 estiverem equipadas?", lamentou Zelensky.

Sanções impostas à Rússia nos Jogos Olímpicos são "meias medidas"



Numa altura em que decorrem os Jogos Olímpicos em Paris, Zelensky criticou a presença de atletas russos e bielorussos na competição sob uma bandeira neutra, descrevendo as sanções impostas à Rússia e à Bielorrúsia nos Jogos Olímpicos de Paris como "meias medidas". "Todos os países do mundo veem claramente que os atletas sob a bandeira neutra são atletas da Rússia e da Bielorrússia", denunciou Zelensky.



Após a invasão da Ucrânia pela Rússia com o apoio da Bielorrússia, o Comité Olímpico Internacional proibiu estes dois países nos Jogos Olímpicos de 2024. No entanto, vários atletas russos e bielorussos estão a participar individualmente, sob uma bandeira neutra e sem hino, nas várias modalidades.





Questionado sobre a sua ausência na cerimónia de abertura dos Jogos Olímpicos em Paris, o presidente ucraniano explicou que "gostava de estar presente, se a situação no meu país não fosse tão difícil".



"O mundo inteiro" quer a Rússia na próxima Cimeira de Paz





Volodymyr Zelensky disse aos jornalistas franceses que o "mundo inteiro" quer que a Rússia participe numa futura cimeira de paz este ano, depois de ter recusado particpar na cimeira para a paz organizada pela Ucrânia, em meados de junho, na Suíça.