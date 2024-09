EUA anunciam novas sanções contra figuras da Geórgia por minarem democracia

O Departamentos de Estado e o Departamento de Tesouro anunciaram hoje que impuseram o congelamento de bens a dois altos funcionários do Ministério do Interior da Geórgia, um executivo de um meio de comunicação social e uma personalidade mediática por "suprimirem violentamente o exercício da liberdade de reunião pacífica dos georgianos envolvidos no processo democrático e na expressão pacífica".

O Departamento de Estado norte-americano explicou que iria ainda impor proibições de vistos a mais de 60 figuras governamentais e municipais da Geórgia, líderes empresariais, agentes judiciários e membros do Parlamento, acusando-os de minarem a democracia.

Entre os quatro alvos publicamente identificados estão o chefe do departamento de tarefas especiais do Ministério do Interior, Zviad "Khareba" Kharazishvili, e um dos seus adjuntos, Mileri Lagazauri.

Os dois civis são Konstantine Morgoshia, fundador da empresa de comunicação Alt-Info, que o Departamento de Tesouro afirma ter amplificado a desinformação e espalhado o discurso de ódio; e Zurab Makharadze, uma personalidade mediática ligada à Alt-Info, acusada de encorajar a violência contra minorias e jornalistas.

As sanções hoje anunciadas são a mais recente série de penalizações que o Governo dos EUA impôs às autoridades georgianas após a aprovação, esta primavera, de legislação que gerou semanas de protestos em massa.

No final de julho, Washington já tinha suspendido um pacote de ajuda financeira à Geórgia, um país do Sul do Cáucaso que outrora fez parte da União Soviética.

O Parlamento georgiano aprovou a polémica legislação em maio, anulando um veto do Presidente.

A lei exige que os meios de comunicação social e as organizações não governamentais se registem como entidades "que defendem os interesses de uma potência estrangeira", se receberem mais de 20% do seu financiamento de outros países.

Os críticos do regime georgiano dizem que esta lei se assemelha muito à legislação que o Kremlin utilizou para silenciar os opositores e que irá obstruir a candidatura da Geórgia à adesão à União Europeia (UE).