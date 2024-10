EUA atacam instalações Huthis no Iémen

"As forças norte-americanas atingiram várias instalações subterrâneas dos Huthis que albergam diversos tipos de armas que os Huthis utilizaram para atingir embarcações civis e militares em toda a região", disse Austin, num comunicado divulgado na quarta-feira à noite.

Esta é a primeira utilização conhecida de bombardeiros B-2 pelas forças norte-americanas desde o início dos ataques contra os Huthis, apoiados pelo Irão.

A utilização dos bombardeiros furtivos de longo alcance B-2 Spirit da Força Aérea norte-americana demonstra a capacidade dos EUA de atacar "a qualquer hora, em qualquer lugar", disse Austin, referindo-se a uma "demonstração sem paralelo".

Os Huthis, que controlam vastas áreas do Iémen, efetuam há meses ataques contra Israel e navios que acreditam estarem ligados a interesses israelitas, alegando estarem a agir em solidariedade com o movimento de resistência islâmica palestiniano Hamas, há um ano em guerra com Israel na Faixa de Gaza.

Em resposta, os Estados Unidos e o Reino Unido têm atacado regularmente instalações Huthis, mas até agora sem conseguir destruir a capacidade operacional do movimento.