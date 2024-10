EUA e Canadá sancionam organização de financiamento da Palestina

O grupo Samidoun opera em Gaza e na Cisjordânia e está designado como organização terrorista estrangeira desde 1997 e como Terrorista Global desde 2001.

O subsecretário interino do Tesouro para o Terrorismo e Inteligência Financeira, Bradley T. Smith, explicou que organizações como a Samidoun "disfarçam-se de atores de caridade que afirmam prestar apoio humanitário aos necessitados, mas na realidade desviam fundos para a tão necessária assistência para apoiar grupos terroristas".

As sanções agora anunciadas visam impedir esta organização e os seus líderes de utilizar o sistema financeiro dos EUA e impedir que os cidadãos norte-americanos negociem com eles.

"Os Estados Unidos estão empenhados em trabalhar com os nossos parceiros para expor e dissuadir aqueles que exploram os impulsos humanitários para os seus objetivos malignos", informou o Departamento de Estado norte-americano, acrescentando que este objetivo foi partilhado com o Governo do Canadá.