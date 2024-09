EUA felicitam autoridades guineenses pela apreensão de droga vinda da Venezuela

A felicitação dos Estados Unidos consta de uma nota enviada a partir da embaixada no Senegal ao Ministério dos Negócios Estrangeiros guineense, a que a Lusa teve hoje acesso.

No documento, lê-se que a embaixada norte-americana expressa "a honra de felicitar" o Presidente da República, Umaro Sissoco Embaló, e as autoridades da Guiné-Bissau "pela interdição bem-sucedida" do avião Gulfstream IV no aeroporto internacional Osvaldo Vieira no dia 07 de setembro, "transportando quantidades significativas de cocaína".

"Os Estados Unidos apoiam o Governo da Guiné-Bissau na luta contra o tráfico de droga e apreciam muito a parceria entre as autoridades da Guiné-Bissau e a administração [norte-americana] de combate à droga" , realça-se no comunicado distribuído pela Presidência guineense.

Desde o conflito político-militar de 1998 na Guiné-Bissau que os Estados Unidos transferiram a sua embaixada para o Senegal, de onde regularmente são enviadas para Bissau missões diplomáticas ou notas oficiais do governo de Washington.

Com o apoio, entre outras agências internacionais, da DEA (Drug Enforcement Administration, agência federal norte-americana de combate à droga), a Polícia Judiciária guineense apreendeu, no sábado, uma aeronave proveniente da Venezuela com mais de 2,6 toneladas de cocaína.

O Ministério Público guineense já requereu que o aparelho, que aterrou no aeroporto de Bissau, sem autorização, seja dado como confiscado a favor do Estado e pediu ainda prisão preventiva para as cinco pessoas que vinham a bordo.

O Presidente guineense, Umaro Sissoco Embaló, que se encontra em visita oficial na Ásia, anunciou, através do seu conselheiro político, Fernando Delfim da Silva, que serão tomadas "medidas severas" contra os implicados na vinda do avião ao país.

Alguns partidos de oposição, acusam o regime do Presidente de atuar para encobrir o tráfico de droga no país e ainda questionam que autoridade poderia mandar aterrar um avião no aeroporto Osvaldo Vieira que não seja ligada ao poder político vigente.