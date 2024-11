EUA reiteram compromisso de uma solução diplomática no Líbano

Este anúncio surge quando está a escalar a guerra entre Israel e o grupo xiita Hezbollah libanês. O exército israelita realizou hoje ataques no centro de Beirute que destruíram um edifício residencial e mataram 11 pessoas, segundo as autoridades libanesas.

Lloyd Austin "reiterou o compromisso dos Estados Unidos com uma solução diplomática no Líbano que permita aos civis israelitas e libaneses regressarem as suas casas em segurança em ambos os lados da fronteira", de acordo com um comunicado publicado pelo seu ministério.

Israel diz querer incapacitar o Hezbollah e também o grupo islamita Hamas, ambos apoiados pelo Irão, após o ataque sem precedentes deste movimento palestiniano em território israelita, em 07 de outubro de 2023, que desencadeou a guerra na Faixa de Gaza.

Os Estados Unidos, principal apoiador de Israel, afirmam querer colocar fim a estes conflitos através de meios diplomáticos. Washington continua também a repetir o desejo de ver melhorias na desastrosa situação humanitária em Gaza.

Lloyd Austin apelou, mais uma vez, para que o Governo israelita "continue a tomar medidas para melhorar a terrível situação humanitária em Gaza", onde os cerca de 2,4 milhões de habitantes estão sitiados por Israel há mais de um ano e também ameaçados de fome, segundo a ONU.

Washington, no entanto, afirmou na semana passada que Israel não estava a violar a lei norte-americana relativa à ajuda humanitária a Gaza, ao mesmo tempo que apelava a progressos adicionais, um mês depois de ameaçar suspender a sua ajuda militar.