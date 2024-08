FBI investiga. Hackers usaram e-mail de ex-assessor de Trump para tentar interferir na campanha eleitoral

Segundo essa mesma fonte, os e-mails foram enviados em junho para funcionários da campanha eleitoral de Donald Trump a partir da conta de Roger Stone.“Fui informado pelas autoridades que algumas das minhas contas de e-mail pessoais foram comprometidas”, disse Stone ao. “Não sei mais detalhes sobre isso. E estou a cooperar. É tudo muito estranho”, afirmou.

O envolvimento de Roger Stone não deixa de ser curioso, dado que em 2019, o ex-assessor de Trump foi condenado por sete crimes, que incluem a divulgação de e-mails obtidos pelo WikiLeaks na tentativa de prejudicar Hilary Clinton, a adversária de Trump nas presidenciais de 2016. Stone foi condenado a três anos e quatro meses de prisão, mas foi indultado por Trump em 2020, um mês antes de deixar a Casa Branca.

O relatório adiantava apenas que osassumiram uma conta pertencente a um ex-assessor político e usaram-na para atingir o alto-funcionário, sem fornecerem nomes.

FBI investiga alegados ataques

No sábado, a equipa de Trump anunciou que foi, atribuindo as culpas ao governo iraniano.Segundo o porta-voz da campanha de Trump, Steven Cheung, os documentos foram obtidos ilegalmente por parte de fontes estrangeiras hostis aos Estados Unidos, com a intenção de interferir na eleição de 2024 e semear o caos em todo o nosso processo democrata”.A campanha de Trump aponta o dedo ao governo iraniano, citando o relatório da Microsoft.O governo iraniano nega tera campanha de Trump.

Perante estes relatos, o FBI anunciou que abriu uma investigação, em junho, a alegadas tentativas de ataques informáticos por parte do Irão que visam as campanhas eleitorais.

Segundo o, apesar de um funcionário da campanha de Harris ter dito não ter conhecimento de nenhuma violação de segurança.A Casa Branca disse no sábado que condenava qualquer tentativa de interferência estrangeira nas eleições americanas.“Como já dissemos muitas vezes, a Administração Biden-Harris condena veementemente qualquer governo ou entidade estrangeira que tente interferir em nosso processo eleitoral ou que procure minar a confiança nas nossas instituições democráticas”, disse um porta-voz do Conselho de Segurança Nacional dos EUA.

Ataques informáticos que visam interferir nas eleições presidenciais não são um incidente inédito, nomeadamente nos Estados Unidos. As autoridades norte-americanas confirmaram que em 2016, a Rússia tentou interferir nas eleições para ajudar Donald Trump a ganhar a corrida à Casa Branca, hackeando e divulgado e-mails e documentos internos de figuras democratas.