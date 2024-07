Haley e Sanctis. Os grandes protagonistas da noite na Convenção do partido, em Milwaukee

EPA

Ambos declararam apoio a Trump, na corrida à Casa Branca.



A imigração e política externa norte-americana foram os principais temas dos discursos, com o antigo presidente esteve a assistir à Convenção, de forma muito atenta, como nos relata a correspondente da Antena 1 nos Estados Unidos, Cândida Pinto.



Donald Trump ainda não falou aos delegados.



E para logo à noite esta previsto o primeiro discurso de JD Vance, enquanto candidato à vice-presidência dos Estados Unidos.



O jovem senador do Ohio que foi crítico de Trump, no passado, mas que agora partilha a corrida à Casa Branca, com o antigo presidente do país.