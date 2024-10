Harris e Trump cruzam caminhos de campanha na Carolina do Norte

Trump deverá centrar o seu discurso em Rocky Mount na componente económica, num estado em que inquéritos revelam que mais de metade dos eleitores elegeu a inflação como o principal problema político para o próximo Presidente.

A campanha do republicano tem usado os tempos de propaganda televisiva com `spots` que lembram que os habitantes da Carolina do Norte pagam cerca de mais 100 euros por mês do que o ano passado para colocar comida na mesa, acusando o Presidente democrata Joe Biden de incompetência no controlo da inflação.

As sondagens indicam que Harris e Trump estão literalmente empatados neste estado crucial - 46% contra 46% - com apenas 4% do eleitorado a mostrar-se indeciso e outros 4% a anunciar o seu voto em outros candidatos.

No Wisconsin, outro estado fulcral para o desfecho eleitoral, Harris vai aparecer mais tarde ao lado de um elenco musical diversificado, com nomes como Gracie Abrams, Remi Wolf, Mumford & Sons, e Aaron Dessner e Matt Berninger da banda The National.

Este alinhamento faz parte da estratégia de reta final da campanha democrata para tentar apelar ao voto jovem, acreditando que estes momentos musicais irão atrair essa franja de eleitorado aos comícios de Harris.

Em Madison, a candidata democrata estará em ambiente amigável, já que o comício se realiza numa área progressista do estado, onde a Universidade de Wisconsin contribui com uma parte significativa do voto no seu partido.

Harris prossegue também com a estratégia de tentar cativar o voto de republicanos moderados, que podem estar desalinhados com Trump como razão para "passar o muro" para o lado democrata.

Depois de ter aparecido ao lado de Liz Cheney - antiga secretária de Estado adjunta no Governo do Presidente republicano George W. Bush e filha mais velha do ex-vice-Presidente Dick Cheney - agora é a vez de Barbara Bush, uma das filhas deste Presidente Bush, anunciar o apoio a Kamala Harris.

A uma semana das eleições, Barbara Bush, que se define como independente, mostrou-se entusiasmada com a forma como Harris procura defender os direitos das mulheres e manifestou-lhe o seu apoio político.