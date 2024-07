Hezbollah reivindica nove ataques a Israel a partir do sul do Líbano

Uma das ações mais importantes visou "um grupo de espionagem recém-destacado" para Hadab Yarin, nas proximidades da fronteira com o Líbano, que foi atacado com "armas apropriadas" e atingido "diretamente".

Outro ataque foi dirigido ao kibutz Kabri, com drones carregados de explosivos. A propósito desta ação, o Hezbollah fala em "mortos e feridos", enquanto os serviços de socorro israelitas mencionam um ferido grave.

Durante a madrugada, aviões israelitas atacaram um camião, em Ayta al Shaab, no sul de Líbano, que transportava o lançador com que foi disparado na quarta-feira um projétil para a zona de Shtula, no norte de Israel.

Alem deste, os israelitas fizeram outros ataques por ar e terra em zonas do sul do Líbano, como Rab el Thalathin, Odaiseh, Ramyeh e Khiam.