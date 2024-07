"Hoje a NATO é mais poderosa do que nunca". Joe Biden dá início à cimeira

A cimeira anual decorre nos Estados Unidos quando se assinalam 75 anos desde a fundação da Aliança Atlântica. Esta poderá ser a última cimeira de Joe Biden como presidente dos Estados Unidos, quando faltam poucos meses para as eleições, marcadas para 5 de novembro.

“É um prazer receber-vos neste ano marcante, olhar para trás com orgulho de tudo o que alcançámos e olhar para o nosso futuro partilhado com força e determinação”, afirmou Biden.



O líder norte-americano aproveitou a ocasião para anunciar que os Estados Unidos vão fornecer defesas aéreas adicionais à Ucrânia. O anúncio chega num momento crítico na defesa desse país, um dia após ataques mortais russos que devastaram o maior hospital pediátrico ucraniano.



O presidente russo, Vladimir Putin, "não quer nada mais, nada menos do que a subjugação total da Ucrânia e limpá-la do mapa", mas "a Ucrânia pode e vai parar Putin", frisou Biden.

Em comunicado após o anúncio de Biden, a Casa Branca adiantou que serão fornecidos "sistemas estratégicos de defesa aérea adicionais, incluindo baterias Patriot adicionais doadas pelos Estados Unidos, Alemanha e Roménia; componentes Patriot doados pelos Países Baixos e outros parceiros para permitir a operação de uma bateria Patriot adicional".



De acordo com a nota, está ainda incluído um sistema de defesa aérea SAMP-T doado pela Itália.



"Estamos empenhados em fornecer à Ucrânia capacidades adicionais de defesa aérea, à medida que esta se defende contra a agressão contínua da Rússia, incluindo os ataques deliberados da Rússia às cidades ucranianas e às infraestruturas civis e críticas", refere.



Futuro de Biden marca cimeira



O apoio à Ucrânia domina a cimeira, mas também a liderança de Biden, numa altura em que há um intenso debate na sociedade norte-americana em relação à saúde do presidente norte-americano, questões que se intensificaram desde o debate entre Donald Trump e Joe Biden, no final de junho.



Certo é que as decisões do futuro inquilino da Casa Branca poderão ter grande impacto no futuro da Aliança Atântica. No início deste ano, o antigo presidente dos Estados Unidos e atual candidato do Partido Republicano sugeriu que a NATO não deveria garantir a segurança dos membros que não cumpram com o objetivo de investir 2 por cento do respetivo PIB em Defesa em caso de ataque.