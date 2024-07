Incêndios na Califórnia. Estados Unidos enfrentam vaga de calor

Os bombeiros estão a fazer progressos, desde sexta-feira, no combate a incêndios no Estado da Califórnia, que provocaram ordens extensivas de retirada de pessoas. Apesar disso,A maior parte das ordens de retirada, que cobriram cerca de 17 mil pessoas, foi levantada na quinta-feira.Um novo incêndio, designado Fogo Francês, deflagrou na quinta-feira e provocou ordens de retirada de pessoas da cidade de Mariposa, no sopé da Sierra Nevada, ao longo de uma autoestrada que conduz ao parque nacional Yosemite.O recorde mundial da temperatura é de 56,67 ºC, no Vale da Morte, registada em julho de 1913.

C/ agências