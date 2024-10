Irão reconhece "danos limitados" após ataque de Israel

"Embora o nosso sistema de defesa aérea tenha intercetado e combatido com êxito os ataques, algumas áreas sofreram danos limitados", afirmou o quartel-general da defesa aérea iraniana num comunicado divulgado pela agência noticiosa IRNA.

"As dimensões deste ataque estão a ser investigadas", acrescentaram os militares.

Indicaram também que Israel realizou os ataques apesar dos "avisos de altos funcionários da República Islâmica ao regime sionista criminoso e ilegal para evitar qualquer ação aventureira" e apelaram à população para manter a calma e não "dar atenção aos rumores dos meios de comunicação social inimigos".

Até agora, a reação oficial ao ataque israelita tem sido escassa, tendo o primeiro vice-presidente iraniano, Mohammad Reza Aref, sido um dos poucos responsáveis a reagir, às primeiras horas da manhã.

"O poder do Irão humilha os inimigos da pátria", disse, na rede social X.

O exército israelita anunciou hoje o fim da sua reação contra o Irão, após várias horas de "ataques precisos contra alvos militares" no país, em represália "pelos meses de ataques contínuos do regime do Irão contra o Estado de Israel".

Os meios de comunicação social iranianos publicaram imagens de vídeo que mostram fortes explosões no país.