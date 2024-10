Israel diz ter destruído túnel do Hezbollah que percorria território israelita

Numa conferência de imprensa, o porta-voz internacional do Exército de Israel, Nadav Shoshani, disse que, por enquanto, se desconhecem mais túneis do grupo xiita que atravessem a fronteira do Líbano e entrem em território israelita.

A estrutura ainda não estava concluída, pelo que não tinha saída do lado israelita da fronteira, e foi identificada há meses, indicou Shoshani.

O porta-voz não quis fornecer pormenores sobre como o túnel foi descoberto, mas recordou que Israel realiza missões em solo libanês desde há meses, mesmo antes do início, há uma semana, da sua invasão do país vizinho -- a que as autoridades israelitas chamaram "incursões limitadas" contra infraestruturas do Hezbollah no sul do Líbano.

Shoshani indicou ainda tratar-se de uma construção recente, localizada perto da comunidade israelita de Zarit, na Alta Galileia.

Israel acusa o grupo xiita libanês de planear uma invasão semelhante ao ataque do movimento islamita palestiniano Hamas, a 07 de outubro de 2023, para a qual reuniu armas e construiu infraestruturas ao longo da fronteira, e defende que as suas operações naquela zona se destinam a impedir um tal ataque.

O Estado hebreu tem estado envolvido num constante fogo cruzado com o Hezbollah desde há exatamente um ano, embora nas últimas duas semanas tenha intensificado os seus ataques, concentrados principalmente no sul e no leste do Líbano, mas também visando a capital, Beirute.

Ordenou igualmente a evacuação forçada de mais de uma centena de comunidades libanesas ao sul do rio Awali, situado a mais de 50 quilómetros da fronteira com Israel.

Nos ataques, mais de 2.000 pessoas foram mortas e um milhão viu-se obrigado a deslocar-se, segundo as autoridades libanesas.

Também morreram pelo menos 11 soldados israelitas em combates com o Hezbollah, segundo o Exército de Israel.