JD Vance aceita ser vice de Donald Trump

JD Vance é o companheiro de chapa de Donald Trump, que esteve a assistir a este discurso, na Convenção Republicana, na cidade de Milwakee.A correspondente da A1 nos Estados Unidos, Cândida Pinto, também acompanhou as primeiras palavras de Vance, enquanto candidato à vice-presidência do país.A Convenção Republicana termina logo à noite, com o discurso mais aguardado, do próprio Donald Trump.Ao mesmo tempo, aumenta a pressão sobre Joe Biden.Nas últimas horas, dois nomes relevantes, dentro do Partido Democrata, apelaram ao presidente dos Estados Unidos, para abandonar a corrida à Casa Branca.Nancy Pelosi, antiga líder da Câmara dos Representantes, refere, de acordo com a CNN, que as sondagens mostram que Biden não tem hipóteses de bater Donald Trump, e que insistir nesta candidatura pode arruinar as esperanças dos democratas.Também Chuck Schumer, líder do Partido Democrata no Senado, já transmitiu diretamente a Joe Biden que o melhor para o país seria que o presidente pusesse fim à recandidatura ao cargo.É o que adianta a televisão ABC News.Quanto a Biden, testou positivo à Covid-19.Tem sintomas leves e vai continuar a trabalhar, a partir de casa, no Estado do Delaware.