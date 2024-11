João Gomes Cravinho confirmado para representar a UE no Sahel

O Sahel atravessa a Gâmbia, o Senegal, a parte sul da Mauritânia, o centro do Mali, norte do Burquina Fasso, a parte sul da Argélia, Níger, a parte norte da Nigéria e dos Camarões, a parte central do Chade, centro e sul do Sudão, o norte do Sudão do Sul e a Eritreia e é uma das regiões mais afetadas por conflitos no mundo.



Na agenda está ainda um debate sobre a agressão da Rússia à Ucrânia e as relações com os Estados Unidos da América, na sequência de eleição de Donald Trump para um novo mandato na Casa Branca.



Os ministros vão debater igualmente a proposta do chefe da diplomacia europeia, Josep Borrell, para suspender o diálogo político com Israel, à luz da situação no Médio Oriente.



Segundo fontes europeias, o tema divide os 27 Estados-membros do bloco, pelo que não deverá existir um consenso entre os ministros durante a reunião.



A situação na Geórgia, onde um partido pró-Rússia venceu as legislativas de 26 de outubro, é outro tema em debate.