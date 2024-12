Joe Biden ruma a Angola para visita de três dias

Uma visita que Luanda está a preparar desde setembro.

O Corredor Ferroviário do Lobito é um corredor de transporte de minério, no qual os Estados Unidos têm feito grandes investimentos. Estão em construção 800 novos quilómetros de via férrea, que se vão juntar a outros 1.300 de linha que já existiam e estão a ser renovados.

O fortalecimento das relações de Angola com os Estados Unidos tem tido também como motivação contrariar a hegemonia dos investimentos chineses no país e concorrer com pequim em África.