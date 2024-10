Justiça do Vietname condena seis pessoas por incêndio em `karaoke` que matou 32

Um tribunal do sul do Vietname, onde ocorreu a tragédia, considerou o dono do estabelecimento de diversão noturna, um empreiteiro que participou na construção e quatro agentes policiais culpados de violação das normas contra incêndios e de negligência.

O juiz da província de Binh Duong condenou o proprietário do bar a oito anos de prisão e o empreiteiro e cinco anos de prisão, enquanto os polícias foram condenados a penas entre quatro e sete anos e meio de prisão, avançou o portal de notícias oficial Vietnam+.

O incêndio aconteceu na noite de 06 de setembro de 2022, num bar de `karaoke` de três andares na cidade de Thuan An, situada cerca de 20 quilómetros a norte da cidade de Ho Chi Minh.

As saídas do estabelecimento, que tinha 30 salas e uma área construída de mais de 1.500 metros quadrados, estavam fechadas quando o fogo começou, causando pânico em muitos clientes e funcionários.

Na altura do incêndio estavam cerca de 70 pessoas no interior das instalações, algumas das quais saltaram de varandas e janelas a uma altura de oito metros.

O incidente chocou o país e motivou o Governo a lançar uma campanha de revisão de dezenas de milhares de estabelecimentos similares, que levou ao encerramento de cerca de 15 mil estabelecimentos de karaoke.

Nos últimos anos, o Vietname tem sido palco de vários incêndios mortais, aumentando as suspeitas de que as regras básicas de segurança não são respeitadas.

Em setembro de 2023, um outro incêndio num edifício de habitação de dez andares, também situado num beco estreito de uma zona residencial de Hanói, provocou 56 mortos e 37 feridos.