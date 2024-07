Líderes da Aliança expressam preocupação com aliança entre Rússia e China

"O aprofundamento da parceria estratégica entre a Rússia e a China, bem como as suas tentativas combinadas de desestabilizar e remodelar a ordem internacional baseada no direito, suscitam profundas preocupações", pode ler-se na declaração final do Conselho do Atlântico Norte, o mais alto órgão político da Aliança Atlântica.

Os líderes da NATO denunciam ainda que a invasão russa da Ucrânia "destruiu a paz e a estabilidade na área euro-atlântica" e defendem que a Rússia continua a ser "a maior e mais direta ameaça à segurança dos aliados".