Líderes da UE e NATO analisam problemática da imigração

A questão migratória vai dominar o Conselho Europeu, um tema sensível no seio da União Europeia (UE) e que sempre suscitou divisões no bloco., que será a última a ser organizada pelo atual presidente do Conselho Europeu, Charles Michel., desencadeada pela invasão russa em fevereiro de 2022, com a participação presencial do Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky.Depois de ter apresentado o “plano de vitória” a alguns dos principais aliados ocidentais e ao parlamento ucraniano, Zelensky vai dar a conhecer os pormenores do documento aos 27 do bloco europeu, com o objetivo de os convencer a ajudá-lo a pôr em prática as medidas delineadas por Kiev e a derrotar a Rússia., na qual Portugal está representado pelo primeiro-ministro, Luís Montenegro.Também em Bruxelas vão estar os ministros da Defesa da NATO, a primeira reunião ministerial de Mark Rutte enquanto secretário-geral da Aliança Atlântica.Médio Oriente e Ucrânia também figuram como temas principais da agenda do encontro, que conta ainda com a presença de países do Indo-Pacífico (Austrália, Japão, Coreia do Sul e Nova Zelândia), outra área geográfica que tem suscitado preocupações geoestratégicas devido às mais recentes manobras militares da China.Portugal estará representado na reunião pelo ministro da Defesa Nacional, Nuno Melo.