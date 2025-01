Lukashenko reeleito presidente da Bielorrússia

A reeleição de Lukashenko neste domingo era pouco mais do que uma formalidade, faltando apenas determinar qual a percentagem da vitória do presidente que se candidatava agora para um sétimo mandato depois de 30 anos à frente da Bielorrússia.





Lukashenko mantém-se assim no poder pelo menos até 2030, enquanto o "Voto Contra Todos" foi a segunda opção mais apoiada pelos bielorrussos nas urnas com 5,1 por cento dos votos, segundo o Comité das Organizações Juvenis, responsável pela sondagem na televisão pública.



O terceiro na corrida foi o comunista Sergei Sirankov, que apoiou abertamente a reeleição do líder bielorrusso e somou 2,7 por cento dos votos. Seguem-se Oleg Gaidukevich, com 1,8 por cento, a advogada Anna Kanopátskaya, com 1,6 por cento, e o republicano Alexandr Jizhniak, com 1,2 por cento.



A oposição no exílio, que não reconhece Lukashenko como legítimo presidente, tinha pedido aos seus apoiantes para marcar "contra todos" nos boletins eleitorais, considerando-a a única forma possível de protesto pacífico.



Kanopátskaya, que já se candidatou há cinco anos, é a única das candidatas à presidência bielorrussa que se atreveu a criticar publicamente a gestão de Lukashenko, embora a oposição democrática a considere uma "candidata do KGB".



De acordo com os últimos dados da Comissão Eleitoral Central, a menos de duas horas do fecho das urnas tinham votado mais de 81 por cento dos quase sete milhões de bielorrussos com direito a voto.







