19h10: Ministério Público pediu prisão rápida para “estancar omnipotência”



A edição brasileira do jornal El País revela ter tido acesso a um documento em que o Ministério Público Federal pede rapidez na detenção de Lula da Silva para “estancar a sensação de omnipotência”.



O documento indica que partiu do Ministério Público Federal da Quarta Região a iniciativa de pressionar pela rápida execução da condenação do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva.



De recordar que o mandado de detenção de Lula da Silva foi emitido na quinta-feira, menos de 24 horas depois de o Supremo Tribunal Federal ter rejeitado o pedido de habeas corpus e apesar de Lula ainda poder apresentar outros recursos.



18h50: PT mobiliza apoiantes no Twitter



O Partido dos Trabalhadores está a usar a rede social Twitter para mobilizar os apoiantes de Lula da Silva. O partido pede a todos que participem na manifestação que decorre junto à sede do Sindicato dos Metalúrgicos em São Bernardo do Campo.



Numa sucessão de tweets publicada nos últimos minutos, o PT escreve que “todo o processo contra Lula deixa claro que ele está pagando o preço por querer que o povo conquiste a vida que tanto sonhou”.



O partido refere que “a elite brasileira é arcaica, desumana e mesquinha” e promete revoltar-se “contra qualquer tipo de dominação ou exploração”.





Os nossos sonhos são o que nos mantêm acordados, em pé e de cabeça erguida para a próxima luta! Estamos com Lula! E vamos voltar a transformar o Brasil! #OcupaSaoBernardo — PT Brasil (@ptbrasil) 6 de abril de 2018

A assessoria do Sindicato dos Metalúrgicos esclarece que o discurso de Lula da Silva não tem hora marcada. Durante a tarde, o presidente estadual do Partido dos Trabalhadores tinha afirmado que Lula da Silva falaria às 16h00 locais (20h00 em Lisboa).O Movimento Brasil Livre, um grupo anti-Lula da Silva, cancelou um evento de comemoração da prisão do ex-Presidente brasileiro. O grupo decidiu aceitar a recomendação da Polícia Militar de São Paulo e cancelar o ato para evitar confrontos."Pedimos que nossos apoiadores também evitem a região, devido à mobilização local de grupos e entidades sindicais ligadas ao Partido dos Trabalhadores que devem provocar confrontos violentos a fim de desrespeitar a lei e a ordem democrática", afirmou o movimento.O Movimento Brasil Livre admite voltar aos protestos no caso de ser concretizada “qualquer manobra ilegal, violenta e antidemocrática para livrar Lula do cumprimento imediato da pena”.À medida que o prazo máximo para que Lula da Silva se entregue às autoridades se aproxima, mais apoiantes do ex-Presidente juntam-se à manifestação que decorre junto ao Sindicato dos Metalúrgicos.É neste local que Lula da Silva passou a última noite e onde se encontra atualmente. SegundoLula da Silva acenou para os manifestantes da janela do segundo andar do sindicato.Enquanto se aguardam novos desenvolvimentos no que diz respeito à ordem de detenção contra Lula da Silva, recuperamosO mandado de detenção de Lula da Silva foi emitido na quinta-feira por Sérgio Moro, juiz responsável pelo processo Operação Lava Jato em primeira instância. Lula foi condenado no chamado caso do Triplex de Guarajá por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Esta investigação arrancou em 2016.A justiça brasileira deu como provado que Lula da Silva recebeu um triplex de luxo, situado junto ao mar em Guajará, como contrapartida por favorecimentos que teriam sido feitos pelo Partido dos Trabalhadores à petrolífera Petrobrás.No primeiro julgamento, em julho de 2017, Lula da Silva foi condenado por corrupção passiva e lavagem de dinheiro a nove anos e seis meses de prisão. Ficou também proibido de ocupar cargos e funções públicas por sete anos, tendo assim ficado logo comprometida a sua candidatura às presidenciais de 2019.Lula da Silva recorreu. Em segunda instância, o ex-Presidente do Brasil viu a justiça manter a condenação e ampliar-lhe a pena para 12 anos e um mês de prisão. Na quarta-feira, a justiça rejeitou o pedido deapresentado por Lula da Silva para ficar em liberdade até que todos os recursos estivessem esgotados.Apesar da condenação, Lula da Silva permanece como favorito nas sondagens para as presidenciais de outubro de 2018 mas a lei da “Ficha Limpa”, relativa à idoneidade dos candidatos à Presidência da República, impede que réus condenados por tribunais em duas instâncias se candidatem, depois de esgotados todos os recursos. Uma decisão final sobre a candidatura será tomada pelo Tribunal Superior Eleitoral.Lula da Silva encontra-se em São Bernardo do Campo, no Estado de São Paulo, onde passou a última noite. Ainda não é certo que Lula da Silva se entregue mas, segundo, está já excluída a possibilidade de Lula se apresentar diretamente em Curitiba.A Polícia Federal do Brasil fez já saber que tem preparado um avião para transportar o ex-Presidente Luiz Inácio Lula da Silva de São Paulo para Curitiba."Lula da Silva pode vir em avião particular e apresentar-se aqui ou se apresentar-se em São Paulo, pode vir na aeronave da Polícia Federal", que está "pronta", disse a um grupo de jornalistas Jorge Chastalo Filho, chefe da equipa de custódia e escolta da Polícia Federal de Curitiba.O juiz federal Sérgio Moro estabeleceu que Lula da Silva deve entregar-se às autoridades até às 17h00 desta sexta-feira (21h00 em Lisboa). A Folha de São Paulo avança que Lula da Silva irá discursar às 16h00 (20h00 em Lisboa).O ex-Presidente do Brasil permanece na sede do Sindicato dos Metalúrgicos, onde passou a última noite, em São Bernardo do Campo, no Estado de São Paulo. Este é um lugar simbólico que marcou o início da ascensão do Partido dos Trabalhadores e de Lula da Silva ao topo da política brasileira.Segundo, Lula da Silva deverá falar esta sexta-feira quando forem 16h00 em São Paulo (19h00 em Lisboa). A informação foi avançada pelo presidente estadual do Partido dos Trabalhadores, Luiz Marinho.Boa tarde. Iniciamos a cobertura ao minuto da situação de Lula da Silva no Brasil. Na quinta-feira, o juiz Sérgio Moro emitiu uma ordem de detenção contra o ex-Presidente do Brasil, dando-lhe até às 17h00 locais (21h00 em Lisboa) para que se entregue na Polícia Federal de Curitiba.Ainda não é certo se Lula da Silva vai ou não entregar-se. Segundo A Folha de São Paulo, Lula da Silva disse que não iria apresentar-se em Curitiba. Fica em aberto a possibilidade de se apresentar em São Paulo, onde passou a última noite.A defesa do histórico dirigente brasileiro aguarda ainda que o Superior Tribunal do Brasil responda a um novo pedido de habeas corpus que foi apresentado esta manhã. Segundo a imprensa brasileira, Lula da Silva poderá discursar às 16h00 locais (20h00 em Lisboa).