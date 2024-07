Maioria dos governadores apoia a candidatura de Kamala Harris

Foi depois senadora pelo Estado da Califórnia e em 2021 torna-se a primeira mulher a ser eleita vice-presidente dos EUA. Defende o controlo de armas e o aborto.



Biden entregou-lhe a pasta da imigração, mas a falta de respostas para as fronteiras fez com que fosse muito criticada por republicanos e democratas.



A maioria do Partido Democrata apoiou já publicamente Kamala, mas algumas figuras influentes ainda nada disseram como é o caso do antigo Presidente Barack Obama.



Os delegados podem votar antecipadamente até ao próximo dia 7, o que pode pôr fim a todas as dúvidas mesmo antes da Convenção que só acontece em meados de agosto.