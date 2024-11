Maioria nos EUA apoia cidadania para imigrantes e verificação de antecedentes

A sondagem, desenvolvida pelo Pew Research Center, revela ainda que a maioria apoia as deportações em massa, alegando que os infratores não devem ser recompensados e que é injusto para os imigrantes que entram legalmente, mas simultaneamente aprova a legalização sob certas condições.

"No momento em que o Presidente eleito Donald Trump se prepara para aumentar as deportações em massa, cerca de três quartos dos adultos americanos (75%) afirmam estar pelo menos um pouco preocupados com o número de imigrantes que entram ilegalmente no país. E uma maioria apoia a implementação de deportações em massa", afirmam Jens Manuel Krogstad e Sahana Mukherjee na análise à sondagem.

Paradoxalmente, o novo relatório concluiu que "muitos norte-americanos apoiam tanto a deportação como a possibilidade de obter um estatuto legal" e que "entre os que apoiam as deportações em massa, 43% também dizem que os imigrantes sem documentos devem ter uma forma de permanecer legalmente no país".

Entre os requisitos para regularizar o estatuto dos imigrantes indocumentados, os inquiridos são a favor de um inquérito aos antecedentes (79%) e de um emprego (52%).

Quanto ao pagamento de uma coima, as opiniões dividem-se: 25% consideram-no indispensável, 37% consideram-no indispensável e 35% opõem-se-lhe.

De acordo com a sondagem, realizada entre 05 e 11 de agosto de 2024 junto de 9.201 adultos, 60% apoiam a possibilidade de os imigrantes indocumentados requererem a cidadania se cumprirem estes requisitos, enquanto 39% preferem que apenas optem pela residência permanente.

Em comparação com 2020, o apoio à permanência legal dos imigrantes indocumentados diminuiu de 75% para 64%, enquanto a oposição aumentou de 24% para 35%, o que indica uma polarização crescente no debate sobre a imigração.

Além disso, tal como em sondagens anteriores, as percentagens mais elevadas de apoio aos imigrantes sem documentos provêm de hispânicos, afro-americanos e asiáticos, bem como de pessoas com menos de 29 anos, em comparação com um apoio muito menor entre os brancos.

Outra conclusão é que a maioria dos adultos norte-americanos defende que "os imigrantes sem documentos não devem ser autorizados a permanecer no país", citando razões relacionadas com violações da lei, justiça e recursos limitados. Por outro lado, 86% afirmam que "as pessoas não devem ser recompensadas por violarem a lei".

Ao mesmo tempo, para dois em cada três inquiridos, "a razão mais importante é que os imigrantes sem documentos retiram recursos aos cidadãos norte-americanos".