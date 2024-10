Marinha mexicana anuncia apreensão recorde de 8,3 toneladas de droga no Pacífico

O valor da mercadoria apreendida foi de cerca de 2,1 mil milhões de pesos (134,5 milhões de euros), informou a Marinha em comunicado, sem especificar o tipo de drogas.

"Isto representa a maior quantidade de drogas apreendidas durante uma operação marítima, sem precedentes na história da instituição", notou.

A apreensão foi feita a sudoeste da cidade de Lazaro Cardenas, no estado de Michoacan, na costa oeste do México.

Durante a operação, a Marinha apreendeu seis embarcações e deteve 23 pessoas.

A maior apreensão de drogas na história do México, 23 toneladas de cocaína colombiana, ocorreu em novembro de 2007.

Durante décadas, o México tem sido o centro do tráfico de droga para a América do Norte. O estado de Michoacan, ao largo da costa onde ocorreu a apreensão, é palco de constantes guerras entre grupos criminosos, incluindo o cartel Jalisco Nueva Generacion.

A Presidente do México, Claudia Sheinbaum, que assumiu o poder a 01 de outubro, apresentou um "plano de segurança nacional" para travar a violência no país, concentrando-se nos estados mais perigosos do norte e da costa do Pacífico.