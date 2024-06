Mark Rutte é o novo líder da NATO

A transição é feita num momento de guerra na Ucrânia e de forte tensão com a Rússia.Ao mesmo tempo que as eleições de Novembro nos Estados Unidos podem influenciar o futuro da Aliança Atlântica, sobretudo se Donald Trump regressar à Casa Branca.Jens Stoltenberg já reagiu, com elogios ao sucessor, considerando que Mark Rutte é um verdadeiro defensor da NATO, um líder forte e também um construtor de consensos.

Na leitura do investigador de Ciência Política, Manuel Poejo Torres, consultor da NATO, Mark é o homem certo.