Mauritânia vai instalar "cinturão eletrónico" para travar migrantes irregulares

Todas as passagens fronteiriças irão passar a estar equipadas com os mecanismos técnicos necessários para identificar o acesso de qualquer estrangeiro ao território nacional, explicou Djay, num balanço da ação do seu Governo em 2024 e dos planos para 2025.

A Mauritânia está a enfrentar fluxos significativos de imigrantes ilegais, principalmente de países da África subsaariana.

Muitos dos migrantes têm como objetivo final chegar às Canárias espanholas atravessando ilegalmente o Atlântico em barcos improvisados e uma grande parte nem sequer chega a entrar nas cidades mauritanas, viajando ao longo da costa deste país para escapar à vigilância da guarda costeira.

Os mecanismos que se pretende implementar darão às autoridades os meios e as condições para expulsar, de acordo com a regulamentação em vigor, os migrantes que violem a legislação, indicou o primeiro-ministro no seu relatório, citado pela agência espanhola de notícias Efe.

O combate à imigração ilegal será uma das prioridades da ação governamental em 2025, afirmou.

No ano passado, Espanha aproximou-se do número recorde de chegadas irregulares de migrantes que o país atingiu há seis anos, com 63.970 entradas, um aumento de 12,5% face a 2023, segundo um balanço feito no início do ano pelo Ministério do Interior espanhol.

Em 2018, o país atingiu um máximo histórico de entradas irregulares: 64.298.

No ano passado, a maior parte das entradas foi feita por via marítima e, dessas, a grande maioria - 73% do total -, foi feita pela rota das Ilhas Canárias, através da qual cerca de 46.843 pessoas tentaram alcançar território espanhol, mais 17% do que no ano anterior.

Esta rota migratória é considerada uma das mais perigosas do mundo.

Espanha, a par de Itália, Grécia ou Malta, é conhecida como um dos países da "linha da frente" ao nível das chegadas de migrantes irregulares à Europa.