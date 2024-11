Meta promete anúncios menos personalizados na Europa

A empresa, baseada na Califórnia, revelou estar a implementar estas. De acordo com a, nas próximas semanas, osde acordo com o que a Meta considera ser “contexto”.Isto implica que os utilizadores vejam publicidade baseada no tempo em que estão na plataforma.. Assim, a Meta também pretende reduzir em 40 por cento as subscrições para utilizadores europeus.Esta é uma medida que aparece no seguimento da forte pressão dos legisladores da União Europeia que tentam reforçar poderes para fugir ao poder dos grandes grupos tecnológicos e abrir caminhos para empresas mais pequenas que querem fazer parte do mercado.“O novo modelo introduzido pela Meta é responsabilidade da Meta e não é patrocinado nem tem o acordo da Comissão.”, disse um porta-voz da União Europeia à agência noticiosa Reuters . “O nosso objetivo é fazer que com a Meta cumpra as nossas regras neste apeto o mais rapidamente possível”.No mês de outubro, o maior tribunal europeu declarou que a Meta teria de restringir o uso de dados pessoais recolhidos através do Facebook para criar anúncios personalizados.