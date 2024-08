Moçambique aumenta descargas para segurança da barragem em Maputo

"Em preparação da época chuvosa 2024/25, com o objetivo de criar capacidade de armazenamento e manter a segurança operacional da Barragem dos Pequenos Libombos, a Administração Regional de Águas do Sul, irá, de forma gradual, incrementar as descargas a partir de 01 de setembro", avança-se na nota.

A subida vai passar dos sete metros cúbicos de despejo de água para 30 metros cúbicos, durante os próximos dias, refere o comunicado.

A ARA-Sul apela à sociedade para a tomada de medidas de precaução no rio Umbelúzi, que abastece a barragem, evitando a sua travessia, e ao acompanhamento da informação hidrológica pelas entidades competentes.