Moçambique e as expetativas para a Democracia

Foto: Nuno Amaral - Antena 1

O dirigente do Centro para a Democracia e Direitos Humanos não antecipa grandes mudanças com o novo Presidente moçambicano. Até porque, diz, Daniel Chapo não foi eleito pelo povo e está condicionado por um partido que está há cinco décadas no poder.



Quanto ao candidato presidencial moçambicano Venâncio Mondlane já disse, no Facebook, que, na sexta-feira, vai apresentar medidas governativas para os primeiros 100 dias do alegado mandato, porque é o "Presidente eleito pelo povo".