Moçambique. Motim em cadeia de segurança máxima em Maputo faz 33 mortos

"Esperamos nas próximas 48 horas uma subida vertiginosa de todo o tipo de criminalidade na cidade de Maputo", afirmou Bernardino Rafael, comandante-geral da Polícia da República de Moçambique (PRM), em conferência de imprensa ao início da noite, garantindo que entre os reclusos em fuga, dos quais apenas 150 foram recapturados, estavam alguns "terroristas altamente perigosos".



"Facto curioso é que naquela cadeia nós tínhamos 29 terroristas condenados, que eles libertaram. Estamos preocupados, como país, como moçambicanos, como membros das Forças de Defesa e Segurança", afirmou Bernardino Rafael.



Este estabelecimento prisional, situado a pouco mais de 14 quilómetros do centro da capital moçambicana, alberga mais de três mil reclusos, entre os quais prisioneiros condenados e suspeitos de crimes graves, sobretudo, homicídios.



Moçambique tem vivido dias de caos e de tumultos nas ruas, com saques, vandalizações e barricadas, nomeadamente em Maputo, na sequência do anúncio dos resultados finais das eleições gerais.



Pelo menos 56 pessoas morreram em dois dias de protestos contra a proclamação dos resultados eleitorais que deram a vitória ao partido no poder, a Frelimo. Há ainda notícia de 152 baleados.