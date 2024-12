Moçambique. Secretário-geral da ONU apela a que políticos acalmem as tensões

Segundo a ONU News, o secretário-geral também pediu que se procedesse a "indemnizações legais, abstenção do uso da violência e o redobrar dos esforços para procurar uma resolução pacífica para a crise em andamento, de uma forma construtiva, o que é essencial para o futuro coletivo dos moçambicanos".Guterres informou que está a acompanhar de perto a situação e que está

Somam-se ainda 4.175 detidos desde o início da contestação pós-eleitoral, 137 dos quais desde segunda-feira.

, metade das quais apenas desde o anúncio dos resultados finais, na segunda-feira, segundo novo balanço feito na quinta-feira pela plataforma eleitoral Decide. Ainda desde segunda-feira, aquela ONG contabilizou 224 pessoas baleadas e 569 baleados desde 21 de outubro.

Caos no país

Esta quinta-feira foi o quarto dia de tensão social na sequência do anúncio dos resultados finais das eleições gerais, marcados nos anteriores por saques, vandalizações e barricadas, nomeadamente em Maputo.O caos começa a tomar conta do país. Falta comida e combustível, e já nem os hospitais conseguem acudir a toda a gente que necessita.O Centro para a Democracia e Direitos Humanos diz que a situação em Moçambique é explosiva e que o risco de guerra civil deve ser levado a sério.A situação em Moçambique agravou-se depois de 1.534 reclusos terem escapado de uma prisão de alta segurança em Maputo no dia de Natal.mas também centenas de presos a monte que ocuparam casas particulares.O segundo candidato presidencial mais votado no país, Venâncio Mondlane, acusa o comandante-geral da polícia, Bernardino Rafael, e o presidente moçambicano, Filipe Nyusi, de orquestrarem esta fuga em massa., pedindo aos seus apoiantes que "intensifiquem" os protestos, evitando, no entanto, a destruição de bens públicos e privados.Entre a população, há quem se comece a organizar em milícias armadas para se defender.O Conselho Constitucional de Moçambique proclamou na tarde de segunda-feira Daniel Chapo, candidato apoiado pela Frente de Libertação de Moçambique (Frelimo, no poder), como vencedor da eleição a Presidente da República, com 65,17% dos votos, sucedendo no cargo a Filipe Nyusi, assim como a vitória da Frelimo, que manteve a maioria parlamentar, nas eleições gerais de 9 de outubro.Este anúncio provocou o caos em todo o país, com manifestantes pró-Venâncio Mondlane nas ruas, barricadas, pilhagens e confrontos com a polícia, que tem vindo a realizar disparos para tentar a desmobilização.