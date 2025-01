Moçambique. Tomada de posse de Daniel Chapo marcada para dia 15

Entretanto, a Plataforma Eleitoral "Decide" anunciou que desde o início dos protestos no passado dia 21 de outubro já morreram 278 pessoas nas diversas províncias do país.

O Governo moçambicano continua a trabalhar na tomada de posse do novo presidente do país, Daniel Chapo, agendada para o dia 15 de janeiro.





As autoridade estão preparar também a tomada de posse do novo Parlamento com todos os partidos a garantirem que vão ocupar os respetivos lugares na nova Assembleia da República, como conta o correspondente da RTP em Maputo.