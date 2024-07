Ampé Rogério - Lusa

Na noite de terça-feira, Luís Montenegro foi a figura de destaque numa iniciativa com a comunidade portuguesa em Luanda. Um encontro em que o chefe do Governo aproveitou para deixar alguns conselhos. Montenegro anunciou o alargamento da linha de crédito a Angola em 500 milhões de euros.





À tarde a delegação portuguesa visita a Feira Internacional de Luanda, onde Luís Montenegro e o ministro da Economia fazem uma intervenção no encerramento do Fórum de Negócios Angola-Portugal.



Reportagem do enviado especial da Antena 1 a Angola, João Alexandre.

