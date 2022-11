Mundial Catar2022. Investigação denuncia persistentes violações dos direitos de trabalhadores migrantes

A investigação, feita através de entrevistas a 60 migrantes empregados nos estádios que vão receber a competição, concluiu que os trabalhadores sofreram "persistentes e generalizadas violações dos direitos laborais”, nomeadamente abusos físicos, verbais e mentais.Ao longo do relatório são descritas punições físicas sempre que os responsáveis consideravam que os trabalhadores estavam a ter baixo desempenho, despedimentos quando se queixavam do tratamento que recebiam, o não pagamento de salários e a obrigatoriedade de trabalharem durante o confinamento aplicado no país durante a pandemia de covid-19.



A Equidem afirma ainda que os trabalhadores migrantes eram retirados à força dos locais de construção antes das inspeções da FIFA para não terem a possibilidade de se queixar das condições a que estavam sujeitos.



A associação pede um fundo de compensação para esses trabalhadores, alegando que “o Catar, a FIFA e os seus parceiros estão a ganhar milhares de milhões com este torneio, mas os trabalhadores que construíram os estádios tiveram o seu dinheiro roubado e as suas vidas arruinadas".







A organização do Campeonato do Mundo já reagiu ao relatório, refutando todas as acusações e queixando-se de este ser "completamente desequilibrado" ao apresentar uma "narrativa unilateral".