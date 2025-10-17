"Não confio nessas pessoas para governar a França". Nobel da Economia recusa que extremos "assumam o poder"

"Não quero que o RN assuma o poder. Não confio nessas pessoas para governar a França. Farei tudo para que isso não aconteça", afirmou Philippe Aghion. "A LFI é a mesma coisa, coloco-as no mesmo plano", acrescentou, criticando os programas de ambos os partidos.

Philippe Aghion (prix Nobel d'économie 2025): “Je ne veux pas que RN prenne le pouvoir en France” pic.twitter.com/64HzWJBjMi — BFMTV (@BFMTV) October 17, 2025

"Ele foi o primeiro-ministro do presidente. Ele deve muito ao presidente da República". Questionado sobre as declarações de Édouard Philippe, antigo primeiro-ministro francês e candidato às presidenciais, que tem apelado à demissão de Emmanuel Macron, a quem garantiu "não dever nada", Philippe Aghion considerou "inaceitável".

Pese embora a crise política que o país atravessa, o Prémio Nobel da Economia considera que "o presidente deve cumprir o seu mandato até ao fim". Apesar de se ter distanciado de Emmanuel Macron nos últimos anos, o economista contribuiu para a elaboração do programa do chefe de Estado em 2017. "Necessária uma grande reforma das pensões"





"Se não parássemos os relógios, haveria novamente censura e entraríamos no desconhecido", disse. O economista francês considerou necessária a suspensão da reforma das pensões decidida por Sébastien Lécornu para evitar a censura dos socialistas ao seu segundo Governo., disse.





"Vou propor ao Parlamento, neste outono, que suspendamos a reforma das pensões de 2023 até às eleições presidenciais. A idade de reforma não será aumentada de agora até janeiro de 2028", anunciou Sébastien Lecornu no discurso de política geral perante os deputados da Assembleia Nacional.



