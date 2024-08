As autoridades italianas alargaram a dois membros da tripulação as suspeitas de responsabilidades no naufrágio de um super iate.

O afundamento do Bayesian provocou a morte de seis pessoas durante uma tempestade ao largo da Sicília.



Além do capitão, estão agora a ser investigados o engenheiro de bordo e um marinheiro.



Suspeita-se que o super iate do milionário da tecnologia Mike Lynch se afundou por uma das escotilhas na popa ter sido deixada aberta, estando a ser averiguados cenários de homicídio involuntário ou por negligência.