Netanyahu e Abbas discursam quarta-feira em Nova Iorque

Depois de um dia dominado pela preocupação internacional com o agravar da guerra no Médio Oriente e por críticas à atuação da ONU, o segundo dia da 79ª Assembleia Geral em Nova Iorque irá ouvir dois dos protagonistas do conflito.

O primeiro-ministro de Israel e o presidente da Autoridade Palestiniana deverão ambos discursar e as suas palavras irão centrar todas as atenções.



Ao mesmo tempo irá reunir-se o Conselho de Segurança das Nações Unidas em análise do impacto das operações israelitas contra o Hezbollah no Líbano.



A reunião dos líderes mundiais é marcada esta ano por duas ausências de peso, a do presidente da Rússia, Vladimir Putin, e do presidente da República Popular da China, Xi Jinping.



A análise da correspondente da RTP nos EUA, Rosário Salgueiro.